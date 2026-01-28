сегодня в 12:46

Выставка «Живописец радости» открылась в Коломне в рамках проекта «Стрит-Арт»

С 1 февраля в Коломне проходит выставка под открытым небом «Живописец радости», посвященная творчеству народного художника России Михаила Абакумова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Живописец радости» открылась 1 февраля в Коломне на улице Яна Грунта, 22. Экспозиция организована в рамках проекта «Стрит-АРТ» и знакомит посетителей с работами народного художника России Михаила Абакумова.

В экспозиции представлены пейзажи русского Севера, Подмосковья и Коломны, отражающие любовь мастера к Родине. Михаил Абакумов был признан «живым классиком» и внес значительный вклад в художественную жизнь города.

Выставка будет работать до 1 марта. Дополнительная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.