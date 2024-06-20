Выставка «Время мифа» открылась в Красногорске

сегодня в 16:58

В Красногорске открылась выставка «Время мифа», задуманная как декорация. На ней представлены артефакты, связанные с мифологическими сюжетами разных эпох и народов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Посетители смогут увидеть сценические костюмы и видеопроекцию декораций спектаклей Электротеатра Станиславский, макеты сценических костюмов студентов Школы-студии МХАТ, декорации и арт-объекты студентов Лаборатории впечатлений Школы дизайна НИУ ВШЭ, работы художников Сергея Мейтува, Александры Мураш, Елизаветы Минаевой и Дины Терентьевой, а также осветительные приборы из фондов Архангельского.

Выставка доступна для посещения ежедневно со вторника по воскресенье в музее-заповеднике «Архангельское», трюме Театра Гонзаги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.