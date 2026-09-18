Выставка «Осень. Сказочный чертог…» откроется в Щелкове 22 сентября

Выставка «Осень. Сказочный чертог…» с более чем 40 живописными работами откроется 22 сентября в усадьбе Фряново в Щелкове и будет работать до 25 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Осень. Сказочный чертог…» откроется 22 сентября в «Усадьбе Фряново» — отделе Щелковского историко-художественного музея. В экспозицию войдут более 40 живописных произведений, посвященных красоте и разнообразию осени.

Посетители увидят, как меняется природа от яркого сентября с рыжими кленами до холодного октября и тихого ноября в ожидании первого снега. На выставке представят работы известных мастеров и местных живописцев, в том числе полотна заслуженного художника России Г. А. Безукладникова «Осень» и «Осень. Сиваш Щелковский», пейзажи окрестностей Щелкова В. В. Рыкунова и «Вечерний натюрморт» Н. В. Рыкуновой.

Также в экспозицию войдут осенняя работа народного художника России М. Г. Абакумова, пейзаж «Берег реки Учи» члена-корреспондента РАХ А. В. Адибекова, произведения из частных коллекций В. А. Сундукова и Е. Н. Дедовой.

Выставка будет работать до 25 октября. Возрастное ограничение — 6+. Информация и билеты доступны на сайте Щелковского историко-художественного музея.

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