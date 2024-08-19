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Выставка «Наследие для будущего» откроется в Национальном центре «Россия»

Международная выставка «Наследие для будущего» откроется в первый день Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия» в Москве, сообщает пресс-служба центра.

На выставке будут представлены работы молодых художников — выпускников творческих вузов разных стран. На примере художественных высказываний молодежи мероприятие раскроет тезисы «Опираемся на прошлое. Думаем о будущем».

Организаторы выставки отдельное внимание уделят практикам в сайнс-арт. Это вид искусства, где человек и современные технологии являются равноправными участниками творческого процесса.

Куратором выставки станет член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, ректор Санкт-Петербургской Академии художеств им. Ильи Репина Семен Михайловский. Куратором из Китая, который является одним из стран-партнеров, станет ректор Тяньцзиньской академии изящных искусств Цю Чжицзе.

Симпозиум «Создавая будущее» пройдет с 4 по 6 ноября текущего года. Это первое мероприятие Национального центра «Россия», созданного по поручению главы государства Владимира Путина. Ученые, футурологи, прогнозисты, писатели-фантаст и представители власти обсудят искусственный интеллект, освоение других планет и роль традиционных ценностей в условиях технологического прогресса.

Ранее стало известно, что гости выставки «Москва промышленная. Город будущего» могут стать участниками научно-популярного иммерсивного спектакля, попробовать напитки в фармацевтическом баре и увидеть химическое шоу в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».