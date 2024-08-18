В столице проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»

Гости выставки «Москва промышленная. Город будущего» могут стать участниками научно-популярного иммерсивного спектакля, попробовать напитки в фармацевтическом баре и увидеть химическое шоу. Мероприятия организуют в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» https://moscow2030.mos.ru/ , сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Фармацевтическая отрасль в столице представлена более чем 300 предприятиями, которые выпускают востребованные лекарства, медизделия и медтехнику. Именно в Москве производят важнейшие препараты.

«В их числе антибиотики и вакцины, лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, а также препараты для людей с сахарным диабетом. Помимо этого, в столице выпускают аппараты ИВЛ и УЗИ, диагностические реагенты и многое другое. Познакомиться поближе со столичной фармотраслью можно на выставке „Москва промышленная. Город будущего“. Для гостей зоны фармацевтической и медицинской промышленности работает арт-объект „Фарм-бар“, который будет интересен как детям, так и взрослым. Также посетители смогут стать участниками научно-популярного „фармацевтического спектакля“», — уточнил Гарбузов.

В зоне бара можно попробовать вкусные и полезные напитки из фруктов и овощей. Среди них — лимонный, морковный, тыквенный, свекольный и яблочный соки, а также напитки их зеленого базилика, киви, петрушки, салата ромэн, сельдерея и шпината.

Кроме того, в программу входит иммерсивное шоу, зрители которого могут узнать, как на работу организма действуют различные витамины и лекарства, почему в медицине применяют жидкий азот и как его можно использовать в обычной жизни.

Выставка «Москва промышленная. Город будущего» проходит с 10 августа по 8 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

Москва — город с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек.