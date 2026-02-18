Выставка «Народные промыслы России» открылась в Павловском Посаде
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
В преддверии Масленицы выставочный зал «Дом Широкова» в Павловском Посаде приглашает окунуться в мир красоты и традиций на выставку «Народные промыслы России», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Это настоящий калейдоскоп самобытного искусства, который согреет душу и подарит незабываемые впечатления в преддверии весеннего праздника.
На выставке представлены жемчужины русского народного творчества:
- Павловопосадские платки — роскошные, яркие, с неповторимыми цветочными узорами, они словно воплощение русской души.
- Оренбургские платки — невесомые, ажурные, сотканные из тончайшего козьего пуха, они поражают своей нежностью и изяществом.
- Ростовская финифть — миниатюрные эмалевые шедевры, где каждый мазок кисти — это произведение искусства, переливающееся всеми цветами радуги.
- Палех — лаковые миниатюры, оживляющие сюжеты русских сказок и былин, выполненные с невероятной детализацией и мастерством.
- Жостово — расписные металлические подносы, украшенные пышными букетами цветов, которые станут ярким акцентом в любом интерьере.
- Матрешки — символ России, веселые и нарядные куклы, хранящие в себе секрет бесконечного продолжения.
- Уральский малахит — изделия из этого удивительного камня, поражающие глубиной цвета и неповторимыми природными узорами, словно застывшие волны изумрудного моря.
«Выставка „Народные промыслы России“ — это прекрасная возможность познакомиться с богатейшим культурным наследием нашей страны и зарядиться позитивной энергией перед Масленицей! Ждем всех в Доме Широкова. Приходите и прикоснитесь к живой истории, почувствуйте тепло рук мастеров, создавших эти шедевры», — отмечают сотрудники выставочного зала «Дом Широкова».
Выставка доступна с 17 февраля по 30 августа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.