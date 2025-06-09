Выставка «Мы помним о тебе, солдат!» открылась в ступинской галерее «Ника»

В галерее «Ника» городского округа Ступино открылась выставка «Мы помним о тебе, солдат!», приуроченная к 80-летию Победы. «Мы помним о тебе, солдат!» — 6-й совместный проект Ступинского историко-краеведческого музея и Ливадийского дворца-музея, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С открытием гостей и организаторов выставки поздравила заместитель главы городского округа Ступино Юлия Калинина: «Сегодня открывается одна из главных выставок этого года, которую организует ступинский музей совместно с Ливадийским дворцом. Мы трепетно относимся к дружбе с Ялтой, это наш город-побратим. Нам приятно встречать гостей здесь. Благодарю всех, кто принял участие в создании выставки. Уверена, экспозиция будет интересна и подрастающему поколению, и взрослым посетителям».

На выставке представлено 60 полотен советских художников разных национальностей, а также крымских авторов, живших в военное время. Среди них стоит отметить ветеранов Великой Отечественной войны: Валентину Цветкову, пережившую оккупацию, Василия Шумова, Сергея Бакаева и Виктора Толочко.

В основе экспозиции прослеживается две основные линии: тема войны, противостояния фашизму и тема умиротворяющей повседневности, за которую война велась. Посетителям открылись сюжеты сражений, портреты героев и пейзажи, полные надежды на лучшее.

«Мы можем посмотреть на работы, которые делали художники 60-х. Мастера и любители. Среди нас тоже есть и профессиональные художники, и такие же любители. Работы отражают жизнь Крыма, множество портретов. Многие из них необычные, например, портрет моряка. Простой, но он хорош. Портреты сделаны с душой, отражают, как сильно художник любит этого человека», — поделилась ступинская художница Татьяна Старостина.

С творческим подарком для гостей выставки выступила солистка Ступинской филармонии Анжелика Новикова. Артистка исполнила военные песни, которые пришлись зрителям по душе.

Выставка продлится до 12 июля.

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