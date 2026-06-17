Выставка гобеленов Андрея Мадекина откроется в Дмитрове

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Персональная выставка Андрея Мадекина «Мифы и предания в гобеленах» начнет работу 19 июня в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в Подмосковье. В экспозиции представят 22 масштабные работы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию вошли гобелены с библейскими и античными сюжетами. Работы отличаются продуманной композицией и насыщенной цветовой палитрой. Также посетители увидят реалистичные живописные портреты, на которых художник создает запоминающиеся образы близких ему людей.

Андрей Мадекин — член-корреспондент Российской академии художеств, потомок в шестом поколении текстильных династий Дербеневых, Морокиных и Фокиных. Их фабрики работали в Ивановском крае еще в первой половине XIX века. Более 40 лет мастер создает гобелены ручного ткачества, продолжая семейные традиции.

Выставка продлится до 13 сентября. Возрастное ограничение — 6+. Вход свободный. Подробности размещены на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.