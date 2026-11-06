«Всякое бывало»: звезда «Интернов» Глинников рассказал о позднем отцовстве

Актер театра и кино, телеведущий Илья Глинников, известный по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», впервые стал отцом в 40 лет. Артист тщательно скрывает имя ребенка и его матери, но все же поделился своими ощущениями от отцовства.

«Всякое было — и вставали, и не спали, это самая лучшая роль, которую я когда-либо играл. У меня много моментов в жизни было, которые разделяют жизнь на до и после, а это — лучшее, что со мной случилось в жизни», — признался Глинников.

Личная жизнь актера — тайна, он скрывает не только ее подробности, но даже имена своей семьи. Известно, что Глинников два года встречался с коллегой по сериалу «Интерны» Аглаей Тарасовой.

В пятом сезоне шоу «Холостяк» артист стал главным героем проекта. Своей избранницей он выбрал Екатерину Никулину, но позже пара рассталась.

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