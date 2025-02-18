Всероссийский хореографический фестиваль завершился в Егорьевске

Фото - © Филиал ГОУ ВО МО "ГСГУ" в г. Егорьевске - Колледж педагогики и искусства

I Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства Dance Art состоялся в егорьевском колледже педагогики и искусства. Он собрал порядка 1 300 зрителей и 27-коллективов участников из разных городов Подмосковья и других регионов, сообщает пресс-служба администрации Егорьевска.

«В жизни столько народу не было в колледже!» — поделился впечатлениями студент музыкального отделения КПИ Сахил Диланов.

Более 80 номеров оценили педагоги хореографического отделения колледжа, а также гость фестиваля — выпускник Колледжа педагогики и искусства, участник шоу «Танцы на ТНТ», актер, модель, основатель студии Kolomna Brothers Dance Studio Антон Максаков. Эксперты смотрели не только на технику, но и на творческий подход, выражение идеи, ведь каждый танец — это история.

Коллектив из Воскресенска в своем номере рассказал о том, как подруги узнают, что у них общий кумир, шатурские танцоры показали девочку, которая подружилась с африканским племенем, младшая группа одной из егорьевских команд впервые вышла на сцену в образе кукол барби, малыши из другой группы перевоплотились в забавных пингвинят.

Многие номера представили выпускники колледжа педагогики и искусства. Танцевали уже не они сами — а их коллективы. Педагогам особенно радостно видеть бывших студентов в рядах своих успешных молодых коллег, передающих любовь к танцу и всему искусству подрастающему поколению.

Эстрадный или народный танец, коллективное выступление или соло — ни один номер не оставил равнодушными зрителей и преподавателей. Таланты горели ярче софитов. Участники поделились, что своим танцем они всегда несут любовь и добро зрителю. Директор колледжа Рузанна Сафонова отметила, что танцоров ждут в качестве будущих абитуриентов колледжа. Малышей также приглашают на занятия, которые проходят здесь в вечернее время.

Конкурсным смотром организаторы фестиваля не ограничились. Участников также ждал мастер-класс по хип-хопу от Антона Максакова и класс-концерт студентов хореографического отделения колледжа педагогики и искусства, которые очень порадовали участников, помогли снять напряжение перед и после выступлений и многому научиться. В колледже надеются, что фестиваль станет ежегодным и благодарят за поддержку коломенский Государственный социально-гуманитарный университет, а также егорьевскую кондитерскую фабрику «Победа».

По словам педагогов, студенты учебного заведения регулярно выезжают на профессиональные конкурсы областного и всероссийского масштаба, и это мероприятие стало не только площадкой для выступлений, но и отличной базой практики для учащихся, которые, став педагогами, будут организовывать подобные события самостоятельно.

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