Все должно быть красиво: Регина Тодоренко не против сделать пластику половых губ

Ставшая мамой в третий раз телеведущая Регина Тодоренко задумалась об интимной пластике. Она заявила, что не исключает такой возможности, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Тодоренко родила третьего ребенка 25 сентября. Сейчас звезда уже вернулась к работе, она активно принимает участие в светских мероприятиях.

При этом телеведущая признается, что с появлением еще одного малыша на свет семья стала требовать больше внимания. Однако карьеру Тодоренко не планирует завершать, ведь ей «троих детей надо кормить». Они с супругом Владом Топаловым делают все возможное, чтобы малыши ни в чем не нуждались.

«Слава Богу бесплатные парковки», — сказала ведущая.

Также журналисты задали Тодоренко вопрос о коррекции половых органов. Телеведущая с иронией ответила, что не знала о подобных операциях. Она уточнила, что подобное вмешательство в ее жизни не исключено.

Ранее гинеколог предложила шокированной москвичке пластику половых губ на приеме перед операцией. Сама пациентка посчитала такой вопрос некорректным, так как она обращалась совершенно по другому вопросу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.