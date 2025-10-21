«А вам не мешают?»: гинеколог предложила шокированной москвичке пластику половых губ

Гинеколог предложила москвичке интимную пластику на приеме перед операцией
Жительница Москвы пожаловалась на гинеколога, которая предложила ей сделать интимную пластику во время приема перед операцией, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В соцсетях девушка рассказала, что пришла на прием к гинекологу в одну из столичных поликлиник, чтобы сдать мазок перед операцией. При этом в ходе осмотра врач предложила 25-летней москвичке операцию по изменению формы и размеру половых губ.

«Мне еще ни один гинеколог не говорил такого, меня еще никто так не обижал. Я понимаю, она сделала это, чтобы продать услугу, потому что они проводят такую процедуру. У вас киста, но давайте мы вам заодно это сделаем», — сказала возмущенная пациентка.

Девушка назвала вопрос гинеколога некорректным, так как впервые была на приеме у данного специалиста. Москвичке нужен был лишь мазок на операцию. При этом пациентка не назвала клинику, в которой произошел инцидент.

