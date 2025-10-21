«А вам не мешают?»: гинеколог предложила шокированной москвичке пластику половых губ

Жительница Москвы пожаловалась на гинеколога, которая предложила ей сделать интимную пластику во время приема перед операцией, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

В соцсетях девушка рассказала, что пришла на прием к гинекологу в одну из столичных поликлиник, чтобы сдать мазок перед операцией. При этом в ходе осмотра врач предложила 25-летней москвичке операцию по изменению формы и размеру половых губ.

«Мне еще ни один гинеколог не говорил такого, меня еще никто так не обижал. Я понимаю, она сделала это, чтобы продать услугу, потому что они проводят такую процедуру. У вас киста, но давайте мы вам заодно это сделаем», — сказала возмущенная пациентка.

Девушка назвала вопрос гинеколога некорректным, так как впервые была на приеме у данного специалиста. Москвичке нужен был лишь мазок на операцию. При этом пациентка не назвала клинику, в которой произошел инцидент.

