Врач-психиатр рассказал, что чувствует потерявшая бывшего мужа Анна Седокова

Певица Анна Седокова была госпитализирована по рекомендации невролога из-за сильного эмоционального потрясения после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Врач-психиатр Алексей Вилков предположил, что чувствует артистка, сообщает «Вечерняя Москва».

На данный момент певица находится под наблюдением медицинских специалистов. Врач-психиатр Алексей Вилков объяснил, что нервный срыв представляет собой внезапный приступ тревоги и паники, сопровождающийся ухудшением настроения.

В этом состоянии человек может испытывать бессонницу, страх, эмоциональную нестабильность и различные неприятные физические ощущения, такие как дискомфорт в области сердца и затрудненное дыхание.

Вилков уточнил, что внешние факторы, включая психологическую травму, часто провоцируют такие состояния. Время восстановления после нервного срыва может значительно варьироваться — некоторые люди восстанавливаются за считанные часы или дни, тогда как другим требуется месяцы.

«Иногда нервный срыв постепенно переходит в психическое расстройство, например, в тревожное или депрессивное, появляются панические атаки. В таком случае человеку требуется помощь врача-психиатра или психотерапевта», — заключил эксперт.