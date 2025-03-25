Возрождение ВДНХ станет новой темой голосования в «Активном гражданине»

В ближайшем будущем москвичи с помощью проекта «Активный гражданин» смогут выбрать лучшую зону, а также оценить реставрационные работы и новые объекты ВДНХ. Этой теме планируют посвятить ряд викторин и опросов, рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Мы комплексно возрождаем главную выставку страны уже на протяжении 10 лет и за это время не останавливались ни на миг. Большинству павильонов вернули их исторический облик, появились современные музеи, творческие, детские, спортивные и образовательные пространства. Приглашаю москвичей поделиться своим мнением», — отметила Сергунина.

В настоящее время жителям столицы доступен первый опрос, который фокусируется на восстановленных достопримечательностях. Посетители смогут выбрать свои фавориты среди более чем 10 вариантов, включая павильоны № 44 «Кролиководство», № 58 «Земледелие», № 5 «Физика», № 1 «Центральный», а также Северный и Главный входы.

Следующее голосование предложит участникам поделиться мнением о своих любимых маршрутах для прогулок и оценить качество благоустройства ВДНХ. По результатам будет сформирован список популярных мест, куда войдут Сирингарий, Мичуринский сад, экотропа, аллея для чтения и игр, Шереметьевская дубрава, каскад Каменских прудов и Центральная аллея.

Посетители столицы примут участие в отборе наиболее впечатляющего современного экспоната выставки. В число кандидатов вошли: павильон «Дом российской кухни», ландшафтный аттракцион «Лента Мебиуса», канатная дорога «Воздушный трамвай», семейный комплекс «Городская ферма», центр океанографии и морской биологии «Москвариум» и музей «Атом».

Участники проекта «Активный гражданин» также проголосуют за самые востребованные сервисы для гостей выставки. Среди предложенных вариантов: мобильное приложение «ВДНХ», программа лояльности, экскурсии с сурдопереводом, интерактивные навигационные устройства, информационные центры, бесплатные автобусы и ряд других услуг.

Москвичам также предстоит ответить на восемь вопросов, проверяющих их эрудицию. Жителям столицы будут предложены интересные задания, среди которых — определение количества женских скульптур на фонтане «Дружба народов» и выяснение литературного источника, вдохновившего автора «Каменного цветка». Каждый желающий получит возможность проверить свои знания.

С 2014 года в Москве идет масштабное восстановление ВДНХ. Шесть архитектурных памятников в настоящее время находятся в руках реставраторов. За минувшие годы профессионалы выполнили колоссальный объем работ: отреставрировали ландшафтные шедевры комплекса, облагородили территорию, заменили устаревшие инженерные системы и экстренно отремонтировали объекты в аварийном состоянии.