Вот это «чернорус»: накаченный афро-стриптизер соблазнял студенток в Брянске

Необычное представление устроили организаторы на праздновании Дня народного единства в филиале РЭУ им. Плеханова в Брянске — там на сцену вышел темнокожий уроженец Уганды и начал танцевать стриптиз, сообщает Mash .

Студенты и преподаватели лицезрели танец мускулистого молодого человека, который появился на сцене в одних спортивных шортах. Зрители не ожидали такого экспромта и ринулись записывать все происходящее на камеру. Ролик с танцем разлетелся по Сети и вызвал шквал критики.

Вскоре оказалось, что на празднике перед молодежью выступил обычный бодибилдер, а не местный студент. В вузе информацию о стриптизе во время празднования Дня народного единства подтвердили. Там уточнили, что ответственные за представление — организаторы праздника, которые «не подумали о последствиях такой выходки».

При этом на видео наткнулась администрация Брянской области — она отправила его на проверку.

Ранее притон с порно-стримами накрыли в Екатеринбурге. Внутри силовики нашли голых студентов, грязное белье, презервативы и секс-игрушки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.