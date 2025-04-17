Воспитанники Зареченской ДШИ стали победителями и призерами нескольких конкурсов

Воспитанники Зареченской детский школы искусств стали за последнее время лауреатами сразу нескольких творческих конкурсов. Младший хор «Надежда» принял участие в Московском областном открытом вокально-хоровом конкурсе «Весенние соловушки» (г. Дубна) и стал лауреатом 2 степени, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с коллективом поздравления принимали руководитель хора Светлана Наумова и концертмейстер Наталья Кершковская.

На Х Международном фестивале-конкурсе «Волшебный мир искусства» зареченцы завоевали сразу несколько наград. В номинации «Концертмейстерский класс» Гран-при получили Мария Рыбалко, иллюстратор Иван Степанов и преподаватель Оксана Гладкова. В номинации «Фортепианное искусство» (ансамбль) лауреатами 2 степени стали Вера Шатина и Эдуард Степанян (преподаватели Светлана Наумова, Маргарита Воронцова). Также лауреатами 2 степени в номинации «Фортепианное искусство» (соло) стали Ксения и Мария Хмыровы (преподаватель Наталья Кирнарская).

Незадолго до этого успех сопутствовал воспитанникам Зареченской ДШИ и в Дмитрове на областном открытом хоровом фестивале-конкурсе «Голоса Весны».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.