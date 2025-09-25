Воспитанники детской школы искусств Каширы выступили в Зарайске

Каширский детский духовой ансамбль «Сибемольки» принял участие в семейном празднике «Под Покровом Богородицы», который состоялся в селе Рожново Зарайского района в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Мероприятие прошло при поддержке Зарайского благочиния на территории подворья Успенского храма. Выступления детского духового оркестра «Сибемольки» органично чередовались с вокальными номерами артистов, создавая особую атмосферу доброжелательности и тепла. Концерт прошел в радушной и дружеской обстановке.

Наших юных артистов под руководством педагога Ильи Владимировича Соколова встретили с искренним гостеприимством, а ребята в ответ своим выступлением подчеркнули важность добрососедских отношений, складывающихся между Каширой и Зарайском. После концерта многие зрители выражали теплые пожелания и благодарность нашим юным музыкантам за их талант и старательность.

