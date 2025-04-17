Воробьев сообщил о покупке музыкальных инструментов для 28 детских школ искусств

Андрей Воробьев: для ДШИ в Подмосковье в 2025 году закупят новые инструменты

В 2025 году власти Подмосковья планируют оснастить сразу 28 детских школ искусств (ДШИ) новыми музыкальными инструментами — клавишными, струнными, духовыми и народными. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, власти стараются следить не только за состоянием зданий ДШИ, но и обновлять в них все необходимое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«В Подмосковье мы уделяем большое внимание детским школам искусств. Стараемся не только ремонтировать здания, но и приобретать современное оборудование, инструменты, учебные пособия, чтобы талантливые ребята ни в чем не нуждались. План на этот год — оснастить 28 ДШИ. Знаем, что есть серьезный запрос на обновление музыкальных инструментов. Где-то ребята вынуждены заниматься на стареньких фортепиано или скрипках, где-то требуются специализированные инструменты для исполнения народной музыки — гусли, балалайки, домры», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что важно обеспечить школы искусств всем необходимым, причем не только в больших городах, но и на отдаленных территориях, в малых населенных пунктах. Одаренным ребятам особенно нужна поддержка на начальном этапе обучения.

«И я хочу выразить большую благодарность нашим педагогам, преданным своему делу наставникам, которые вкладывают всю душу, чтобы раскрыть потенциал детей», — подчеркнул губернатор.

Кроме покупки инструментов, в план оснащения ДШИ входит покупка звукового и светового оборудования, ученической и офисной мебели, ноутбуков и многофункциональных принтеров. Подмосковье стремится к тому, чтобы талантливые дети развивали свои навыки в максимально комфортных и современных условиях.

Оснащение ДШИ реализуют в рамках нацпроекта «Семья». В общей сложности из федерального, регионального и муниципального бюджета на эти цели направят примерно 180 млн рублей.

Музыкальная школа в Электростали

Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко в Электростали появилась еще в 1951 году. За годы работы педагоги этого учебного заведения вырастили целую группу молодых музыкантов, которые добивались успехов на престижных конкурсах, получали стипендии от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также от Международного фонда Розума.

Одним из ярких представителей нового поколения является талантливый саксофонист Павел Мартишин, который дважды становился призером Всероссийского конкурса «Молодые дарования», организованного министерством культуры России в 2021 и 2022 годах.

В 2025 году власти планируют обновить в детской музыкальной школе в Электростали разные музыкальные инструменты, в том числе барабаны, бубны, балалайки, баяны, аккордеоны и гитары. Специалисты введут в эксплуатацию современное звуковое оборудование, а также закупят дополнительные учебные материалы для ДШИ. Именно в этой школе проводятся московский областной открытый фестиваль-конкурс «Общественная филармония — играют преподаватели» и Всероссийский детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства имени Ж.И. Андреенко.

«Школа получит музыкальные инструменты, современное оборудование и методическую литературу, что позволит вывести музыкальное образование на новый качественный уровень. У наших талантливых детей будет возможность заниматься на профессиональных инструментах, что чрезвычайно важно. Такая поддержка со стороны Московской области не только укрепляет материально-техническую базу нашей школы, но и вдохновляет весь коллектив на новые достижения», — отметила директор ДМШ им. Ж.И. Андреенко Светлана Панасенкова.

Детская школа искусств в Дмитрове

В 2022 году в Дмитровской детской школе искусств провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура», а в 2025 году планируется обновление технического оборудования. Власти закупят новые духовые, струнные и народные инструменты, которыми будут пользоваться ученики. Также будут закуплены мольберты и необходимая для учебы литература.

В Дмитровской детской школе искусств на регулярной основе проходят московские областные открытые фестивали-конкурсы «Общественная филармония — играют преподаватели» и «И мастерство, и вдохновенье…» Ученики этой школы каждый год участвуют в международных, всероссийских и региональных конкурсах и добиваются высоких результатов.

Где еще ждать обновлений?

Детская школа искусств имени С.Д. Сурмилло в Озерах городского округа Коломна также готовится к переменам. Новые инструменты, учебные материалы, мебель и техника будут куплены для этого учебного учреждения. Молодые музыканты будут иметь больше возможностей для развития своих талантов, им уже есть на кого равняться.

В 2022 году учащийся в Озерской ДШИ Николай Графченков стал обладателем диплома на Молодежных арктических Дельфийских играх и выиграл губернаторскую программу «Одаренные дети Подмосковья». Кроме того, в прошлом году занимающийся в классе гитары Михаил Смирнов стал лауреатом областного конкурса. Стоит отметить, что Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре «Шесть струн» проходит на базе Детской школы искусств имени С.Д. Сурмилло.

В 2025 году в Подмосковье обновят оборудование и инструменты в разных школах, в том числе в школе имени А. А. Алябьева в Коломне, С.В. Герасимова в Можайске, а также «МУЗА» в Молодежном, «Рапсодия» в Дубне и других местах, включая Ногинск, Егорьевск, Люберцы. Кроме того, власти планируют поставить новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы также в небольшие населенные пункты, включая Пироговскую сельскую ДШИ в Мытищах, школу искусств «Гжель» в Электроизоляторе и другие учебные учреждения в разных округах Подмосковья.

«В 2025 году ДШИ № 1 им. С.В. Герасимова была включена в национальный проект „Семья“. У нас появилась уникальная возможность обновить учебное оборудование для реализации предпрофессиональных программ в области хореографического и изобразительного искусства. Так, новый учебный год мы начнем с современными хореографическими станками и травмобезопасными зеркалами в классах хореографии. Это позволит проводить сложные тренировки, улучшить координацию движений и гибкость», — сказала директор ДШИ № 1 им. С.В. Герасимова Анна Мормоль.

Она добавила, что звуковое оборудование поможет обеспечивать на высоком уровне музыкальное сопровождение к выступлениям учащихся. Особенно ценным приобретением для художественного отделения станет профессиональный гончарный круг и скульптурные станки.