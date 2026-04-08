Волочкова назвала «дебилами» критиков имени Анастасия

Ранее стало известно, что россияне стали реже называть детей именами Никита и Анастасия. За несколько лет имя Настя опустилось с 13-го на 23-е место по популярности, а Никита — с 18-го на 34-е. Некоторые считают, что обладатели этих имен якобы часто оставляют «негативный след» в чужой жизни.

«Я думаю, что те, кто это распространяет, — это просто очень недалекие и безнравственные люди. <…> При чем тут Настя, Никита? <…> Ну есть же люди — дебилы. В основном, может быть, даже это пишут какие-то Мани, Тани, которые хотели бы быть Анастасией, греческим именем, которое означает „воскресшая“», — сказала Волочкова.

Балерина подчеркнула, что вошла в историю страны как выдающаяся русская балерина и гордится этим. Она назвала себя самой узнаваемой не только в России, но и за ее пределами, вспомнив, как во время поездки в Германию на операцию по замене сустава ее узнавали на улицах.

«Любой человек может быть прекрасной, выдающейся личностью, нося любое имя. Также может быть и моральным уродом», — добавила Волочкова.

По словам артистки, имя Анастасия созвучно с названием страны, а сочетание «Анастасия Волочкова» давно стало национальным брендом.

