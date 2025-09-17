Вокальный конкурс среди активных долголетов прошел в Балашихе

Вокальный конкурс для людей пожилого возраста провели в Культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе 16 сентября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс был создан в рамках Большого фестиваля программы Активного долголетия «НЕпреклонный возраст».

На сцене выступили 28 солистов и 6 ансамблей. В конкурсе могли принять участие жители Балашихи в возрасте от 55 лет. Самая старейшая исполнительница выступила в возрасте 92 лет. Жюри определило победителей и вручило дипломы. Победители получат памятные подарки на гала-концерте 30 октября.

Большой фестиваль «НЕпреклонный возраст» создан для поддержки инициатив граждан старшего поколения и привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

Каждый житель Городского округа Балашиха в возрасте от 55 лет с наличием социальной карты жителя Московской области может присоединиться к фестивалю.

Ознакомиться с программой фестиваля «НЕпреклонный возраст» можно на официальной странице в социальной сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.