Во Владивостоке перенесут памятник Солженицыну

Памятник писателю Александру Солженицыну на набережной во Владивостоке не будут сносить, его перенесут в другое место, сообщает RT .

В мэрии Владивостока опровергли информацию о демонтаже памятника Александру Солженицыну, которая ранее появилась в местных СМИ и пабликах.

«Решение о переносе принял Совет по культуре и искусству из-за того, что скульптура не подходит для этого места по тематике. Памятник теперь будет находиться в сквере Веры и Надежды», — отмечается в сообщении.

Скульптуру установили на набережной в 2015 году. За это время ее несколько раз атаковали вандалы.

Ранее депутат Государственной думы Елена Драпеко призвала исключить произведения Солженицына и Варлама Шаламова из школьной программы.

