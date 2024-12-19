Во Фрязине прошел новогодний концерт флейтовой музыки

Концерт был организован под руководством талантливых преподавателей: А. В. Поповой, П. Д. Прокудиной и К. Ю. Поповой, а также концертмейстера Т. В. Обрезан. Каждый из них внес свой вклад в создание уникальной программы, которая сочетала в себе как классические произведения, так и современные композиции, наполненные новогодним настроением.

Юные музыканты фрязинской детской школы искусств, выступившие на сцене, подарили зрителям свое вдохновение и творческую энергию. Их мастерство и увлеченность музыкой не оставили равнодушными никого в зале. Каждый номер был исполнен с такой страстью и эмоциональностью, что зрители не могли сдержать аплодисментов и восторженных возгласов.

Концерт стал не только демонстрацией музыкальных талантов, но и настоящим праздником для души. Зрители смогли погрузиться в атмосферу волшебства, которую создали юные исполнители, и ощутить приближение Нового года. Музыка флейты, звучащая в зале, наполнила сердца присутствующих радостью и надеждой на лучшее.

Такой формат мероприятия, объединяющий музыку и праздничное настроение, стал отличной возможностью для всех участников и зрителей ощутить дух единства и творчества. Новогодний концерт флейтовой музыки в «Культурном центре» оставил яркие впечатления и стал прекрасным началом нового года, полным надежд и свершений.

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