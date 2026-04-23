«Вижу мертвого ребенка»: беременная сестра Бузовой плачет из-за жутких сообщений

Хейтеры шлют проклятия беременной сестре популярной телеведущей Ольги Бузовой Анне. «Ясновидящие» пишут девушке о мертвом ребенке и советуют не есть «ядовитые» овощи, сообщает «СтарХит» .

Анна Бузова находится на позднем сроке беременности. Для 37-летней девушки это будет первый ребенок. Неожиданно сестра телеведущей столкнулась с пугающими сообщениями, которые оставляют ей недоброжелатели в Сети.

Одни хейтеры советуют ей не есть морковку, которая якобы «ядовитая», другие дают странные советы. А есть еще и «ясновидящие», которые пугают ее «предсказаниями» о мертвом ребенке.

«Какая-то „ясновидящая“ написала, что у меня мертвый ребенок, другая — слала проклятия. В тот момент я пожалела, что вообще рассказала о беременности», — призналась Анна.

Из-за пугающих сообщений Анна столкнулась с сильным стрессом. В тот момент девушка находилась в Турции, потому ей быстрее захотелось прилететь домой, чтобы обратиться к врачу и узнать, все ли в порядке с малышом.

Сейчас с Анной все хорошо. Она заявила, что уже успокоилась и больше не намерена прислушиваться к советам посторонних.

