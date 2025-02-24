Весной в Петербурге заработает Музей бомжей

В историческом центре Санкт-Петербурга готовится к открытию необычная экспозиция — Музей бездомных людей. Музей будет располагаться на Гороховой улице, в доме 31, сообщает РИА Новости .

Представители проекта подчеркнули серьезность своих намерений, отметив, что выбранная дата открытия — 1 апреля 2025 года — не является розыгрышем.

Организаторы музея подчеркивают, что к дате открытия в городе установится теплая погода, что делает день открытия особенно удачным.

Создатели музея ставят перед собой образовательные и исторические задачи, формируя полноценную антологию бродяжничества. При этом они категорически отвергают любые попытки насмешек или неуважительного отношения к теме. Никаких провокаций проводить также не планируют.

В новом необычном музее, посвященном феномену бродяжничества, посетители смогут увидеть разнообразные экспонаты как материального, так и нематериального плана. Организаторы позиционируют свой проект как междисциплинарное исследование, объединяющее исторический, социологический и антропологический подходы к изучению бездомности.

Посещение музея будет доступно только по билетам, цены на которые будут меняться в зависимости от сезона и времени дня. Примечательно, что даже люди без определенного места жительства не получат право на бесплатное посещение этой уникальной экспозиции, несмотря на тематическую направленность музея.