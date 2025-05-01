Василий Церетели открыл выставку «Парк Победы» в столице

В Московском музее современного искусства начала работать выставка «Парк Победы. Образы памяти в российском искусстве новейшего времени». Ее открыл и. о. президента РАХ и исполнительный директор музея Василий Церетели, сообщает радио Sputnik .

«Тяжелая тематика, но Зураб Константинович (Церетели, экс-президент РАХ — ред.) был всегда радостным, всегда думал о хорошем и эта выставка тоже символ того, что через трудности мы проходили, всегда побеждая, и сейчас тоже победим», — отметил Василий Церетели на открытии.

На экспозиции в музее показано, как формировалась художественная память о событиях ВОВ в произведениях современных художников и скульпторов РФ. Начальной точкой для выставки стал комплекс Парка Победы, к нему добавились монументальные работы известных и начинающих мастеров, осмысляющие военные годы.

Особое место занимают произведения художников-ветеранов: Вадима Сидура, Эрнста Неизвестного, Николая Вечтомова и Ефима Зверькова.

В рамках проекта организаторы собрали экспонаты из коллекций Московского музея современного искусства, Художественных мастерских РАХ, Студии военных художников им. М. Б. Грекова. Выставка будет работать в течение четырех месяцев.