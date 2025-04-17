В Звенигородском манеже продолжает работу выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа»

Сотрудники музея, курирующие выставку «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа», готовы ответить на самые волнующие вопросы гостей.

В ряду основоположников и крупнейших мастеров русского реалистического пейзажа Ивану Шишкину принадлежит одно из самых почетных мест. Главным источником вдохновения живописца была, безусловно, родная природа. Для Звенигорода, который окружают реликтовые леса, дубовые рощи, уникальные природные ландшафты новая выставка является знаковым событием.

Напомним, что выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» будет работать до 29 июня 2025 года. Звенигородский манеж — новая выставочная площадка в составе Звенигородского музея-заповедника. Ранее здесь с успехом прошли две крупные выставки — «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX вв.» и «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея».



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