В Звенигороде 20 сентября проведут лекцию о музыке и живописи

Лекция «Музыка и живопись: образы в творчестве Эдисона Денисова» пройдет 20 сентября в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа в рамках выставки Евгения Зевина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекция «Музыка и живопись: образы в творчестве Эдисона Денисова» состоится 20 сентября в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа. Мероприятие проведут в рамках выставки художника Евгения Зевина «Никологорские фантазии».

Кандидат искусствоведения Ирина Новичкова расскажет, как живопись влияет на музыку, а музыкальные гармонии находят отражение на художественном холсте. Особое внимание уделят связи Зевина с композиторами-авангардистами второй половины XX века Эдисоном Денисовым, Софией Губайдулиной, Альфредом Шнитке и Вячеславом Артемовым.

Эдисон Денисов жил в 1929–1996 годах и был одним из лидеров отечественного музыкального новаторства. Его произведения наполнены визуальными аллюзиями, а дружба композиторов с Зевиным повлияла на самобытный стиль художника.

Начало лекции — в 16:00, возрастное ограничение — 12+. Билеты можно приобрести на сайте Звенигородского музея-заповедника. Мероприятие доступно по «Пушкинской карте».

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