В Звенигороде 2 мая покажут спектакль о жизни в кофейне

Спектакль в стиле неоклассики «Кофе в большом городе. Подслушано в кофейне» пройдет 2 мая в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Постановка основана на реальных разговорах, услышанных в кофейнях, и посвящена современной жизни и культуре кофе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Пьеса состоит из трех актов — «Капучино», «Эспрессо» и «Латте». Действие разворачивается в уютной кофейне, где пересекаются судьбы разных героев. Четыре подруги за чашкой кофе обсуждают работу, брачные контракты, детские травмы и поиск любви.

В каждом акте появляются остроумные реплики Господина Сноба — куклы-стаканчика кофе, созданной художником легендарного театра С. В. Образцова. Образ добавляет постановке иронии и легкости.

Спектакль представят артисты театра Драмеди «Гранд Бюро» — лауреата премии при Государственной думе РФ как лучший театральный проект года. Режиссер Марта Грачева и ее творческое объединение создают выездные постановки для музеев, галерей, выставок, форумов и образовательных площадок. Начало спектакля в 17:00, возрастное ограничение 12+. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника.

