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В Зарайске пройдет вечер талантов в рамках проекта «Струны души» в пятницу

12 июля в 19:30 всех любителей музыки и талантливых исполнителей приглашают в Зарайский центральный парк культуры и отдыха центра досуга «Победа». В программе вечера — выступление гитаристов-любителей с разным уровнем мастерства, сообщает пресс-служба администрации горокруга Зарайск.

В этот вечер гости смогут насладиться живой музыкой под гитару. Музыка объединяет людей, дарит уникальные эмоции и вдохновляет на новые творческие идеи.

На мероприятии «Струны души» исполнят песни разных времен и стилей.

Местом проведения станет зона тихого отдыха № 1 в Зарайском Центральном парке, что обеспечит комфортные условия для всех гостей.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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