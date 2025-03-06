В Зарайске открылась выставка «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну»

В Детской школе искусств имени А. С. Голубкиной состоялась презентация проекта «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну», которая привлекла внимание жителей и гостей города. Открытие выставки стало значимым событием в культурной жизни Зарайска, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Первый заместитель главы муниципального округа Зарайск Сергей Москалев открыл выставку и поздравил всех присутствующих с этим событием. «Эта выставка — уникальная возможность прикоснуться к культурному наследию нашей страны через призму современного искусства. Также хочу поздравить всех женщин с наступающим Международным женским днем!» — отметил он.

В поздравлениях также принял участие Владимир Нырков, руководитель Зарайского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Он наградил благодарственными письмами тех, кто активно поддерживает военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Подробнее о проекте рассказала Инна Рвачева, начальник отдела развития туризма, музейной и библиотечной деятельности Управления по культуре и туризму Администрации Городского округа Коломна. Она отметила, что выставка подготовлена Коломенской картинной галереей «Дом Озерова» и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну» предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и историческим наследием России на примере Коломны, старинного города с богатейшей историей и уникальным архитектурным наследием. Посетители смогут увидеть знаковые исторические места и архитектурные объекты города, а также погрузиться в события прошлого с помощью технологий виртуальной реальности.

После открытия гости совершили путешествие по выставке, включая кураторскую экскурсию, мастер-класс по линогравюре и VR-путешествие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.