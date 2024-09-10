В Зарайске 12 сентября пройдет показ спектакля «Материнское поле»

В Зарайске 12 сентября пройдут два показа спектакля «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Он повествует о тяжелой жизни в тылу во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Режиссером спектакля стал Илья Архипов, а балетмейстерами — Татьяна Сбитнева и Алена Крючкова, руководители образцового детского коллектива Московской области «Хореографический коллектив «Солнышко». Все задействованные в постановке актеры являются любителями, по большей части воспитанными в стенах Дворца культуры им. В. Н. Леонова.

Спектакль покажут два раза — в 15:00 и в 19:00. Зрители увидят постановку о Великой Отечественной войне, которая изменила судьбы миллионов людей, и о силе земли.

Главная героиня — вдова, потерявшая на войне мужа и ставшая матерью троих сыновей. Она выходит в поле и рассказывает свою трагическую историю: историю любви, материнства, невероятных утрат и гордости за сыновей, которые с честью выполнили свой воинский долг перед Родиной.

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