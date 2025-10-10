В Воскресенском парке Кривякино пройдет программа «Старинная игротека»

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 13 по 19 октября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для детей от 6 лет (6+) будут организованы познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана и на главной площади, игровые и концертные программы. Для детей от 12 лет (12+) — современный мечевой бой на шахматной площадке, занятия по рубке шашкой около лабиринта.

Взрослых и детей старше 12 лет (12+) ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов» (по предварительной записи). Также приглашаем взрослых и детей старше 6 лет (6+) на интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие (все по предварительной записи). На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры «ИгроКлуб» (6+). В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка» (0+) и поучаствовать в спортивных играх.

Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут в четверг позаниматься северной ходьбой.

Напоминаем, что мероприятия могут быть отменены и перенесены из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.