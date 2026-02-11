В Воскресенске провели литературный час «Дуэль и смерть Пушкина»

10 февраля — День памяти великого русского поэта, драматурга и прозаика, основоположника литературного русского слова Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в отделе краеведения Центральной библиотеки им. Инны Гофф прошел литературный час «Дуэль и смерть Пушкина». Несмотря на то, что Пушкин не бывал в Воскресенске, его имя неразрывно связано с воскресенской землей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, одна их первых улиц в Воскресенске носит имя великого поэта, на ней же установлен памятник юному Пушкину. Еще один памятник находится в поселке Хорлово. Известно также, что поэт часто общался с хозяйкой усадьбы Спасское Александрой Смирновой-Россет, посвящал ей стихи. А живший в усадьбе Кривякино писатель Иван Лажечников спас Пушкина от дуэли с майором Денисевичем. На погосте, возле храма села Константиново нашего округа, нашел последний приют родственник поэта — Алексей Михайлович Пушкин. Частым гостем в библиотеках города был потомок поэта по линии старшего сына Александра — Андрей Кологривов. Об этом присутствующим рассказала заведующая отделом краеведения Елена Юрова.

