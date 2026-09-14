В Воскресенске провели фестиваль физической и духовной культуры

Более 200 юношей и девушек 12 сентября участвовали в V фестивале физической и духовной культуры в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

V Фестиваль физической и духовной культуры «Наша сила — в правде, духовность — в нашей истории» прошел 12 сентября в парке усадьбы Кривякино. Он объединил более 200 юношей и девушек из разных уголков епархии.

Участников поприветствовали председатель совета депутатов округа Сергей Матвиенко и заместитель главы администрации Сергей Карасев. Мероприятие также поддержали заместитель председателя совета депутатов и глава попечительского совета Иерусалимского храма Сергей Слепов, иерей Иоанн Бакушкин и протоиерей Кирилл Седов. Официальный старт фестивалю дал протоиерей Михаил Сокрутов.

На первом этапе команды прошли дистанцию с ориентированием на местности и ответили на вопросы викторины об эпохе Сергия Радонежского и событиях XIV века. Затем состоялся «Исторический поединок», посвященный Отечественной войне 1812 года. В Шахматной аллее участники также играли в традиционные русские игры, изучали биографии полководцев и военную форму той эпохи.

В тройку лидеров вошли команды 3-го Коломенского, 2-го Воскресенского и 2-го Коломенского благочиний. Всем участникам вручили памятные подарки, а призерам — кубки и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.