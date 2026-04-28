В Воскресенске подвели итоги фестиваля «Воскресенские вензеля»

Гала-концерт областного фестиваля народного танца «Воскресенские вензеля» прошел 25 апреля в ДК «Юбилейный» в Воскресенске. В конкурсе участвовали 25 коллективов из 15 городов Подмосковья, на сцену вышли 358 танцоров. Гран-при получил ансамбль «Сувенир» из Воскресенска, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль-конкурс состоялся 18 апреля. Каждый коллектив представил по три номера: русский танец с опорой на местные традиции, танец народов мира и народный танец малой формы.

Жюри возглавил хореограф, художественный руководитель ансамбля «Русские сезоны» и заведующий отделением народного танца училища имени Лавровского Николай Андросов. В состав жюри вошли член правления Международного союза хореографов Валерий Бутыркин, солистка государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной Татьяна Евсюкова, преподаватель высшей категории Марина Макарова и балетмейстер ансамбля ВДВ Инна Маурер.

Перед гала-концертом Николай Андросов провел мастер-класс для участников. Лауреаты фестиваля выступили на итоговом концерте, после чего свои номера представил Московский государственный ансамбль танца «Русские сезоны».

Гран-при завоевал народный коллектив «Ансамбль народного танца «Сувенир» из Воскресенска под руководством заслуженного работника культуры России Марии Тышецкой. В группе 12–14 лет победила студия «Колесо» из Серпухова, среди участников 15–17 лет — образцовый детский коллектив Московской области «Ансамбль народной песни и танца «Лебедушка» из Химок. В категории от 18 лет первое место занял народный коллектив «Ансамбль танца «Радость» из Наро-Фоминска.

Варвара Арешина из студии «Колесо» получила рекомендацию для поступления в училище имени Лавровского. Сертификаты на участие в гала-концерте фестиваля «Дружба народов», который пройдет 5 июля на ВДНХ в Москве, вручили ансамблю «Карусель» из Воскресенска, ансамблю «Акварель» из Егорьевска и студии «Колесо» из Серпухова.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.