В ЦК «Подмосковье» Мытищ представили спектакль «8 любящих женщин»

В центре культуры «Подмосковье» состоялась премьера спектакля «8 любящих женщин» по мотивам пьесы-детектива Р. Тома, который был поставлен народным молодежным театром «Домой». Данный спектакль очень интригующий и держит зрителя в напряжении до самого финала, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основные события разворачиваются в некоем особняке, где произошло убийство хозяина. В доме находились восемь женщин — члены семьи, кухарка и горничная, которые были в хороших отношениях с владельцем. Предстоит вычислить убийцу и его мотив.

Если вам не удалось попасть на спектакль, то есть еще отличный шанс — 9 июня в 17.00 на сцене ЦК «Подмосковье» Народный молодежный театр «Домой» вновь покажет данную постановку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.