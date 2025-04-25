В Суздале пройдет крупнейший в России фестиваль классической музыки

Летний фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева состоится с 29 июня по 5 июля в исторических декорациях древнего Суздаля. Это крупнейший в России фестиваль классической музыки под открытым небом, который объединяет известных во всем мире солистов, музыкальные коллективы и восходящих звезд исполнительного искусства, сообщает пресс-служба мероприятия.

Участники и площадки проведения

Участниками фестиваля станут Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Дмитрия Юровского и Ивана Никифорчина, Госоркестр России им. Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, «Симфоджаз братьев Ивановых», Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и другие звезды академической и джазовой сцены, а также молодые солисты.

Концерты состоятся в белокаменном кремле на фоне Архиерейских палат и Рождественского собора, в Спасо-Евфимиевом монастыре. Открытая сцена фестиваля с программами камерной академической музыки и джаза пройдет в суздальском «Зарядье».

Для слушателей на всех площадках организуют партер с посадочными местами. Также на концертах для удобства будут уютные пледы и мягкие кресла-мешки.

О фестивале Дениса Мацуева

Уже более 30 лет в Суздале проводится Летняя творческая школа благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой. Именно она стала истоком фестиваля Мацуева, который сегодня возглавляет фонд в качестве президента. В этом году несколько учеников творческой школы выступят на фестивале.

Художественный руководитель, народный артист России Денис Мацуев отметил, что фестиваль — это фейерверк, целая россыпь великолепных оркестров, дирижеров, солистов. Это уникальные выступления фантастических музыкантов в живой атмосфере потрясающего города-музея Суздаля под открытым небом.

«Все наши слушатели смогут побывать и на больших гала-концертах с выдающимися оркестрами, и на программах камерной музыки, и на вечерах джаза. Суздаль зарядится разножанровыми музыкальными программами, которые объединят и наших знаменитых мэтров, и „новоименцев“ разных лет. Сюрпризом фестиваля станет участие в нем победителей Второго международного конкурса имени С. В. Рахманинова в номинации „фортепиано“ и „дирижирование“, которые определятся несколькими днями ранее и приедут выступить с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром», — рассказал Мацуев.

Мероприятие состоится под патронатом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Минкультуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Билеты доступны на Яндекс Афише с 23 апреля.