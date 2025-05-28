В Суздале 29 июня откроется I летний фестиваль Дениса Мацуева

Официальное открытие I летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале состоится 29 июня в 19:00 в самом сердце города — белокаменном Кремле. На праздничном концерте выступят звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и народный артист России Денис Мацуев. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

30 июня, во второй фестивальный вечер, в Суздальском Кремле пройдет «Парад виртуозов» — в их исполнении прозвучат музыкальные шедевры для солиста с оркестром. Возглавит «парад» солистов художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев. За дирижерский пульт Владимирского Губернаторского симфонического оркестра встанет Василиса Маркина — талантливый молодой дирижер, дочь и продолжатель дела основателя ВГСО Артема Маркина. В концерте также примут участие солистка Михайловского театра, лауреат международных конкурсов и национальной оперной премии «Онегин» в номинации «дебют» Валентина Феденева (сопрано), победитель XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженный артист Армении Нарек Ахназарян (виолончель), бронзовый призер XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, концертмейстер Российского национального молодежного симфонического оркестра Елена Таросян (скрипка), известный кларнетист Игорь Федоров и молодой пианист, стипендиат фонда «Новые имена», лауреат международных конкурсов Елисей Мысин.

1 июля гостями фестиваля станут звезды балета и Страдивари-ансамбль Мариинского театра — коллектив музыкантов, играющих на струнных инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков: Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери. Музыка «короля танго» Астора Пьяццоллы в аранжировках Леонида Десятникова и Алексея Крашенинникова легла в основу современной хореографической программы, которую представят со Страдивари-ансамблем прима Большого театра Екатерина Шипулина и премьер Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев (он выступит также в амплуа хореографа).

Четвертый фестивальный вечер, 2 июля, будет полностью посвящен юным талантам — стипендиатам фонда «Новые имена» имени И. Н. Вороновой. Преемственность поколений и продолжение традиций русского исполнительского искусства — важный акцент проекта Дениса Мацуева в Суздале. Фестиваль — масштабное продолжение легендарной Летней творческой школы «Новые имена», на протяжении многих лет проходившей в Суздале. Восходящие звезды исполнительского искусства, получившие личное приглашение на фестиваль от художественного руководителя Дениса Мацуева, исполнят с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром шедевры мировой классики. Эта концертная программа даст слушателям уникальную возможность познакомиться с музыкантами, которые, весьма вероятно, уже в ближайшем будущем станут лучшими представителями русской исполнительской школы: Лев Бакиров (фортепиано), Лука Моромов (скрипка), Тихон Евланов (виолончель), Елизавета Гамарис (кларнет), Полина Еремина (фортепиано).

Кульминацией фестиваля станет вечер 3 июля, который подарит меломанам встречу с корифеями мировой музыкальной сцены. В этот вечер главная сцена фестиваля переместится в красивейший Спасо-Евфимиев монастырь, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. За его мощными стенами — тишина и изящество монастырских садов, звон старинных колоколов уникальной звонницы, удивительный мир фресок Гурия Никитина в Спасо-Преображенском соборе. Вместе с художественным руководителем Фестиваля Денисом Мацуевым в концертной программе выступят народный артист России, Артист мира ЮНЕСКО, маэстро Валерий Гергиев и всемирно известный бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. В программе концерта прозвучит музыка великих русских композиторов — Петра Чайковского, Александра Бородина, Дмитрия Шостаковича.

Концерт 4 июля — уникальная встреча с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. Арии из опер в сопровождении РНМСО исполнят солисты Мариинского театра — бас Михаил Петренко (лауреат международных конкурсов и премии Casta Diva ) и меццо-сопрано Зинаида Царенко (победительница XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского). В концерте также примет участие виолончелист Борислав Струлёв, известный темпераментной манерой игры и дерзкими экспериментами на стыке жанров и стилей. За дирижерским пультом — маэстро Дмитрий Юровский — младший представитель знаменитой музыкальной династии, музыкальный руководитель и главный дирижер Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Закрытие фестиваля 5 июля — праздник симфоджаза. Меломанам, хорошо знающим об увлечении Дениса Мацуева джазом, он приготовил сюрприз: джазовые аранжировки и импровизации, которыми музыкант не раз радовал слушателей в составе трио (с Андреем Ивановым и Александром Зингером), будут исполняться в оркестровой версии. Наряду с аранжировками классики и импровизациями на темы классиков — Хачатуряна, Грига, Римского-Корсакова, Сен-Санса и др. — прозвучат и оригинальные сочинения участников концерта. На одной сцене с Денисом Мацуевым выступят его друзья и постоянные творческие партнеры: джазмены Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (барабаны), виолончелист Борислав Струлёв и домристка Екатерина Мочалова, а также Российский национальный молодежный симфонический оркестр. За дирижерский пульт встанет харизматичный молодой маэстро Иван Никифорчин, к 30 годам удостоенный множества наград, организовавший собственный коллектив (капеллу «Академия русской музыки») и возглавивший один из ведущих столичных оркестров — Московский государственный академический симфонический.

С 3 по 5 июля, помимо большой сцены в Спасо-Евфимиевом монастыре, в Суздальском Зарядье, откуда открывается вид на заповедный Ильинский луг и извилистую речку Каменку, будет работать общедоступная площадка фестиваля, объединяющая камерные и джазовые программы. 3 июля здесь прозвучит программа камерной музыки в исполнении молодых музыкантов Льва Бакирова (фортепиано), Стефании Поспехиной (скрипка) и Полины Тхай (виолончель).

4 июля состоится концерт с участием художественного руководителя фестиваля Дениса Мацуева. К нему присоединятся Елена Таросян (скрипка) и Борислав Струлев (виолончель). Программу вечера на малой сцене в Зарядье в этот день продолжит еще один концерт, настоящий подарок любителям джаза: в 22:00, на закате, на сцену выйдут мастера джаза — Полина Орбах (вокал), Майрелис де ла Каридад (вокал, Куба), Михаил Иванов (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Дмитрий Мосьпан (саксофон), Давид Ткебучава (барабаны), а также молодая саксофонистка, стипендиат фонда «Новые имена» Софья Тюрина.

5 июля, в финальный день фестиваля, на малой сцене по-настоящему звездным составом исполнителей будет представлена камерная программа: Павел Милюков (скрипка), Борис Андрианов (виолончель), Денис Мацуев (фортепиано) исполнят знаменитое Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ля минор («Памяти великого художника») Петра Чайковского.

Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Билеты на концерты можно приобрести эксклюзивно на Яндекс Афише (кэшбэк до 15% по карте Пэй для подписчиков Яндекс Плюс) и через официальный сайт фестиваля. Билеты на концерты с участием Владимирского Губернаторского симфонического оркестра также можно приобрести на сайте «Владимир-Концерт». Для всех желающих доступен входной абонемент на 7 дней на все мероприятия фестиваля по выгодной цене. Держателям абонемента не предоставляется место в сидячем партере, гости смогут свободно разместиться на пленэре — на пледах, если взять их собой, превратив каждый вечер музыкальный праздник под открытым небом.