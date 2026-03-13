В Ступине 21 марта покажут сказку «Кощей с оркестром»

Музыкальный спектакль «Кощей Бессмертный» — совместный проект оркестра «Мелодии России» и драматического театра Ступина. Премьера состоялась в 2018 году, и теперь постановку решили повторить в обновленном формате. Зрителям представят полноценное шоу с живым оркестром, хореографией и участием более 50 артистов.

Музыкальной основой стали произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Александра Бородина. Оркестр будет не только сопровождать актеров, но и подчеркивать характеры героев и развитие сюжета. В постановке задействованы танцевальные коллективы, подготовлены красочные костюмы и декорации.

«Мне нравится жанр русской сказки, а Кощей Бессмертный — интересная история. Даже если взять современные мультфильмы, там есть Баба-Яга, Змей Горыныч, а Кощея нет. Зрителей ждет интересно подобранная музыка. Взглянем на эту сказку по-новому», — пояснил художественный руководитель оркестра Алексей Сысоев.

По сюжету зрители встретятся с Бабой Ягой, Василисой Прекрасной, Иваном Царевичем и Кощеем. Спектакль начнется 21 марта в 12:00. Билеты доступны в том числе по «Пушкинской карте». Возрастное ограничение — 6+.

