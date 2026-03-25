В Ступине 17 апреля пройдет концерт «Город поет»

Концерт «Город поет. Битва сезонов» состоится 17 апреля в большом зале Дворца культуры в Ступине. На сцене встретятся участники двух возрастных сезонов проекта, а победителей определят профессиональное и народное жюри, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музыкальный поединок пройдет 17 апреля в 18:30 во Дворце культуры. Проект «Город поет» объединит участников двух сезонов — молодежного и 36+. Зрители не только услышат вокальные номера, но и смогут принять участие в выборе победителей. Возрастное ограничение — 12+.

Проект существует с 2023 года. Первый сезон собрал исполнителей от 14 до 35 лет и завершился аншлагом. По просьбам зрителей в 2025 году организаторы запустили второй сезон для участников старше 36 лет. Самому взрослому финалисту исполнилось 70 лет. Теперь оба состава выйдут на одну сцену.

«„Город поет“ — проект, в котором профессионалы берутся превратить любителей в настоящих артистов. Солисты филармонии и педагоги по вокалу готовят участников к выходу на сцену. В этом году в программе заявлены 14 вокальных дуэтов. Сопровождать их будет симфонический оркестр Ступинской филармонии», — сообщили организаторы.

Среди конкурсантов — руководители компаний, сотрудники градообразующих предприятий, кузнец, мама в декрете, художник-модельер и пенсионер. Концерт продлится около двух с половиной часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.