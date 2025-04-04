В Шатуре определили самых выразительных исполнителей хорового пения

В учебном корпусе «Перспектива» лицея Шатуры состоялся муниципальный смотр-конкурс хоровых и вокальных коллективов, посвященный празднованию 80-й головщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Творческие ансамбли из пяти образовательных учреждений округа: лицеев г. Шатуры и г. Рошаль, школ № 1 и № 4 г. Шатуры, а также школы с. Кривандино выступили с песнями военных лет.

Именно песни в годы войны стали символом веры, надежды и победы. Они объединяли, вселяли уверенность в солдат, поднимали боевой дух. Выступления школьных коллективов — это дань уважения тем, кто подарил нам мирное небо над головой.

В репертуаре выступающих были как популярные композиции, так и малоизвестные песни. Исполнение участников оценивало компетентное жюри: преподаватели детской школы искусств им. Н. Н. Калинина и учителя музыки.

Победа в конкурсе единогласно была отдана старшему хору шатурского лицея. По словам руководителя хора Татьяны Фоминой, репертуар отбирали совместно с ребятами.

«Поскольку идет подготовка к 80-летию Победы, остановились на „Балладе о солдате“. Детям очень нравилась песня, поэтому она получилась, и спета была от души», — поделилась педагог.

Организаторы смотра уверены, что хоровое исполнение — это сложная работа, но все участники справились на отлично.

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