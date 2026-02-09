В Сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

сегодня в 21:32

Брэда Питта запечатлели с седой бородой на съемках фильма «Всадники»

Ирландский фотожурналист Патрик О’Рейли на своей странице в X (ранее — Twitter) опубликовал фото известного голливудского актера Брэда Питта с новой внешностью.

Снимок был сделан во время съемок фильма «Всадники» режиссера Эдварда Бергера.

На снимке 62-летний звезда мирового кинематографа предстал в черной куртке и темных джинсах. Также Бред Питт запечатлен с небрежной прической, усами и седой бородой.

15 марта 2026 года состоится 98-я церемония вручения наград престижной премии «Оскар». О чем главные фильмы-номинанты на главную американскую кинопремию и получит ли статуэтку Леонардо Ди Каприо, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.