В сети появилась последняя серия первого stories-сериала «Мэр Скуфанов»

12-серийный проект был выпущен 3 марта из-за громких новостей о выборах в Березовском Свердловской области. Должность мэра тогда заняла Юлия Маслакова, которая впоследствии покинула пост, оспорила результаты в суде и исчезала.

Блогер Telegram-канала SHOT Петр Скуфанов отправился в город, чтобы разобраться в произошедшем. На месте ему удалось пообщаться с местными, чиновниками, а потом заявил, что готов сам стать мэром. Он изучил проблемы Березовского, побывал в шахте, районной газете, городской бане. Однако потом в ожидании суда блогеру пришлось покинуть город, но он обещал вернуться, если жители пригласят его вновь.

«Такого раньше никто не снимал. Мы работали в режиме онлайн, без сценария, импровизируя и фиксируя живые реакции людей. Получилось настоящее stories-реалити», — рассказал сам Скуфанов о сериале.

Также он добавил, что идею для сериала подсказала сама жизнь. В SHOT подтвердили, что идея сериала родилась после выборов в Березовском.

Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов рассказал, что пока сохранится интрига, будет ли второй сезон и подойдет ли Петр на роль мэра города. Определенные идеи о продолжении сериала есть, но конечное решение будет зависеть от перевыборов и политической ситуации в регионе.