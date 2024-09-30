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В Серпухове завершил свою работу Биеннале визуальных искусств

С 29 июня по 29 сентября в Серпухове состоялось первое в Подмосковье биеннале визуальных искусств под названием «Искусство видеть. Авангард», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот трехмесячный марафон современного искусства открыл двери для всех желающих, предоставив возможность бесплатно погрузиться в мир авангарда с помощью лекций, мастер-классов и кино.

Главной площадкой Биеннале стал Серпуховский историко-художественный музей. Здесь выступили с лекциями известные деятели культуры, такие как писатель и телеведущая Татьяна Толстая, музыкант и поэт Олег Нестеров, а также российский киновед и кинокритик Евгений Марголит и энциклопедист русского авангарда Андрей Сарабьянов.

В летнем кинотеатре музея можно было насладиться настоящими шедеврами киноискусства, а в мастерской авангарда — освоить техники современного дизайна и фотографии.

Этот уникальный эксперимент в Серпухове подошел к концу. Организаторы подведут итоги биеннале и примут решение о его продолжении.

В память о первом биеннале визуальных искусств остался арт-объект — авангардный павлин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.