В Серпухове завершил свою работу Биеннале визуальных искусств
Фото - © Фото серпуховского историко-художественного музея
С 29 июня по 29 сентября в Серпухове состоялось первое в Подмосковье биеннале визуальных искусств под названием «Искусство видеть. Авангард», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Этот трехмесячный марафон современного искусства открыл двери для всех желающих, предоставив возможность бесплатно погрузиться в мир авангарда с помощью лекций, мастер-классов и кино.
Главной площадкой Биеннале стал Серпуховский историко-художественный музей. Здесь выступили с лекциями известные деятели культуры, такие как писатель и телеведущая Татьяна Толстая, музыкант и поэт Олег Нестеров, а также российский киновед и кинокритик Евгений Марголит и энциклопедист русского авангарда Андрей Сарабьянов.
В летнем кинотеатре музея можно было насладиться настоящими шедеврами киноискусства, а в мастерской авангарда — освоить техники современного дизайна и фотографии.
Этот уникальный эксперимент в Серпухове подошел к концу. Организаторы подведут итоги биеннале и примут решение о его продолжении.
В память о первом биеннале визуальных искусств остался арт-объект — авангардный павлин.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.