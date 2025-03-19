В Серпухове прошел праздничный концерт «Крымская весна»

18 марта 2014 года Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации. Во Дворце культуры «Россия» творческие коллективы и солисты городского округа выступили перед зрителями с вокальными и хореографическими номерами, которые рассказывали о Родине, дружбе и любви к своей Отчизне. Всех присутствующих — несколько поколений граждан муниципалитета — объединила вера в мирное будущее, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2014 году вся страна следила за проведением общекрымского референдума. Тогда за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Эти события навсегда вписаны в историю нашего государства.

«Крымская весна» — это символ прошлого и настоящего, символ единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.