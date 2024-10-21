В Серпухове пройдет первый фестиваль фотографов и художников «Объективная Перспектива»

Он продлится весь месяц. Организаторы мероприятия Детская художественная школа им. А. А. Бузовкина и МАУ «Серпуховское информационное агентство» объявили о начале подготовки фестиваля в декабре прошлого года. Участниками стали профессиональные художники и фотографы, а также фотолюбители и учащиеся профильных учреждений образования и факультетов. Идея создания подобного мероприятия родилась не на пустом месте.

В прошлом в Серпухове жили и работали выдающиеся деятели отечественной культуры — фотохудожник Николай Андреев и живописец Александр Бузовкин. Будучи друзьями, они нередко выбирались на совместные пленэры, запечатлевая каждый по-своему один и тот же пейзаж. Всю весну и лето фотографы и художники совместно трудились, разбившись на пары. Концепция фестиваля заключается в том, что через разницу творческих взглядов на один и тот же сюжет, возродить традицию синтеза фотографического и изобразительного искусств. Несколько десятков участников из Серпухова, Пущино, Протвино, Чехова и Санкт-Петербурга представят свои работы в жанрах натюрморта, портрета и пейзажа.

Кроме выставки фотографий и картин, весь ноябрь в стенах МВЦ будут проходить тематические лекции, мастер-классы и показы документальных фильмов.

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