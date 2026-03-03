В Серпухове Подмосковья пройдет лекция об этикете взгляда

Лекция «Этикет взгляда: как мы читаем людей и картины» пройдет 8 марта в Серпуховском историко-художественном музее. Эксперт по этикету Оксана Яковлева расскажет о невербальном общении в живописи и его значении сегодня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Вместе с ведущей гости проанализируют полотна известных русских художников через призму невербального общения. В центре внимания окажутся работы Валентина Серова, Исаака Левитана и Сергея Виноградова.

Посетителям объяснят, как по позе и взгляду героя портрета определить его социальный статус и скрытые намерения. Участники узнают, о чем «молчат» пейзажи и жанровые сцены Левитана, а также каким образом художники кодировали сложные человеческие эмоции. Отдельное внимание уделят тому, как многовековые правила визуального кода помогают лучше понимать собеседника в современном мире.

Лекция станет возможностью по-новому взглянуть на известные произведения и сделать интеллектуальный подарок к 8 Марта. Начало мероприятия в 16:00, возрастное ограничение 18+. Подробности и билеты размещены на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.