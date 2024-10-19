В Сергиевом Посаде встретили Казанскую икону Божией Матери

Жители подмосковного Сергиева Посада могут присоединиться к Всероссийскому молебну о Победе и поклониться Казанской иконе Божией Матери с 19 по 20 октября.

Чудотворный Казанский образ Божией Матери прибыл в Сергиево-Посадскую епархию в рамках Всероссийского молебна о Победе, который проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В субботу около 18 часов в разгар Всенощного бдения икону привезли в Успенский кафедральный собор Сергиева Посада на спецавтомобиле.

Святыню встретили под колокольный звон Благочинный Сергиево-Посадского церковного округа игумен Иоанн (Самойлов), клирики храма и многочисленные верующие.

В Успенском кафедральном соборе святыня пробудет до вечера воскресения, после чего отправится в Балашиху. Желающие присоединиться к Всероссийскому молебну о Победе могут прийти в Успенский кафедральный собор, расположенный на улице Болотная, д. 39, и помолиться за близких 19 октября с 15:00 до 21:00, а 20 октября с 6:00 до 20:00.

На протяжении времени пребывания иконы перед чудотворным образом будут совершаться молебны о наших воинах, об их победоносном возвращении домой. Доступ к чудотворной иконе для поклонения верующими будет открыт.

Фото - © Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о. Фото - © Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о. Фото - © Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о. Фото - © Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о. Фото - © Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Московский список Казанской иконы Божией Матери — это икона Русских Побед. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. В 1812 году французские оккупанты сняли с иконы драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Русскую Победу и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году Русская Церковь также связывает с молитвами перед московским списком Казанской иконы.

В 1918 году в пылу революции московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретен только в прошлом году трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он разбирал дары в своем доме в Переделкине и увидел. Искусствоведы подтвердили, что это подлинный список относится к 1580 году.

Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года — в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.

Для Успенского кафедрального собора Сергиево-Посадского округа этот день значимым еще и потому, что ровно 25 лет назад храм был освящен Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием после восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

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