Вооруженная оппозиция Сирии заявила о взятии под контроль Дейр-эз-Зора

Сирийская вооруженная оппозиция взяла под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al Watan.

Главное командование заявило, что установлен полный контроль над городом Дейр-эз-Зор.

Дейр-эз-Зор — крупнейший город в восточной части Сирии.

Ранее сообщалось, что 8 декабря 2024 года оппозиция Сирии заявила, что установила контроль над страной. Президент Башар Асад ушел в отставку и покинул страну.