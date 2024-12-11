Вооруженная оппозиция Сирии заявила о взятии под контроль Дейр-эз-Зора
Сирийская вооруженная оппозиция взяла под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al Watan.
Главное командование заявило, что установлен полный контроль над городом Дейр-эз-Зор.
Дейр-эз-Зор — крупнейший город в восточной части Сирии.
Ранее сообщалось, что 8 декабря 2024 года оппозиция Сирии заявила, что установила контроль над страной. Президент Башар Асад ушел в отставку и покинул страну.