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В Пентагоне заявили об успешном перехвате баллистической ракеты

Для перехвата применили американскую систему противоракетной обороны Aegis, интегрированную с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска.

Во время испытаний была перехвачена баллистическая ракета средней дальности у побережья острова Гуам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ужесточает свою ядерную доктрину, а совершенствует. Ядерное оружие можно заменить достаточным количеством баллистических ракет «Орешник».