В Пентагоне заявили об успешном перехвате баллистической ракеты

Политика

Соединенные Штаты провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности, сообщает РИА Новости.

Для перехвата применили американскую систему противоракетной обороны Aegis, интегрированную с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска.

Во время испытаний была перехвачена баллистическая ракета средней дальности у побережья острова Гуам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ужесточает свою ядерную доктрину, а совершенствует. Ядерное оружие можно заменить достаточным количеством баллистических ракет «Орешник».